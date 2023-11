Ostia Nuova, base per lo spaccio nelle case popolari

Occupazioni abusive, allacci per il furto di energia elettrica e un appartamento – tra quelli occupati – trasformato in una base per lo spaccio. È quando gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale e i militari della guardia di finanza hanno scoperto in via Marino Fasan, Ostia Nuova. In totale sono state 13 le persone denunciate dopo i controlli.

Il blitz tra le case popolari a ridosso del porto di Ostia è scattato ieri. Diciotto gli appartamento di proprietà del Comune controllati. Gli agenti e i finanziari hanno individuato 8 occupanti abusivi e 5 persone che avevano realizzato allacci per il furto di energia elettrica.

Un appartamento occupato, invece, è stato sequestrato perché all’interno sono state trovate alcune dosi di droga, materiale per la preparazione e la vendita delle sostanze stupefacenti e oltre 1300 euro in contanti riconducibili allo spaccio. Nessuno era presente all’interno. Sul punto sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

