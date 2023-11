PIAZZA LIBERTA’, intervento del Generale Francesco Cosimato

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Francesco Cosimato – Generale Nato in congedo, Presidente del centro studi Sinergie – estratto dalla puntata di domenica 12 novembre 2023

L’azione di Hamas del 7 ottobre era pianificata non soltanto a livello militare, ma anche a livello mediatico. Ricordiamoci che siamo in un contesto di guerra ibrida e che quindi qualcuno, per forza di cose, deve aver detto qualcosa ai media che erano già lì.



