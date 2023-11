Le città-prigione di 15 minuti e la fine della proprietà privata

Di Brandon Smith – https://alt-market.us

– Come regola generale, trovo che ogni volta che il pubblico esamina un particolare ordine del giorno promosso dai governi e dai globalisti, la loro prima risposta è di reagire indignati, proprio come farebbe un narcisista quando non sta facendo nulla di buono e viene scopero. “Come osi” mette in dubbio le loro intenzioni e suggerire che potrebbero essere dannose? Come osi pensare che siano tutt’altro che amorevoli e premurosi? I nostri “leader” hanno sempre desiderato solo ciò che è meglio per noi, giusto? Vogliono solo che le nostre vite diventino più sicure, più comode e più convenienti – questo è ciò che motiva davvero l’élite, non è vero?

Ovviamente la storia ci racconta una storia molto diversa, e mi stupisce quando qualcuno cerca di sostenere che le cose sono diverse oggi rispetto a 100 anni fa, 300 anni fa o 1000 anni fa. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Ci saranno sempre tiranni che tentano di ottenere sempre più potere e quei tiranni mentiranno sempre al pubblico, sostenendo che sono brave persone che hanno a cuore i nostri migliori interessi.

Quando questo non funziona e la cittadinanza rimane scettica, i tiranni vanno all’attacco, accusando il pubblico di “teoria della cospirazione”. Questo ha lo scopo di deridere e svergognare i pensatori liberi. Non vuoi distinguerti, giusto? Perché rischiare di essere emarginati dalla società? Perché rischiare di diventare un meme?

Questa tattica è radicata nella nozione che i media aziendali e i funzionari governativi rappresentano il mainstream, e quindi rappresentano la maggioranza, e la maggioranza rappresenta la realtà. Nulla di tutto ciò è vero o rilevante, ovviamente. Contano solo i fatti. Il sofisma non ha senso. Le opinioni sono prive di significato. La verità dovrebbe essere l’obiettivo, e se non è l’obiettivo di qualcuno, allora deve essere un fornitore di bugie e non dovrebbe essere preso sul serio. Ci sono solo due strade da percorrere, non c’è una via di mezzo.

Ammetto che c’è un certo valore nell’accusa di “teoria della cospirazione” perché ogni volta che l’establishment la usa, è un segno sicuro che sei troppo vicino al bersaglio e si stanno innervosendo. Potrebbero semplicemente cercare di delineare qualsiasi prova che potrebbero avere per dimostrare che la tua posizione è sbagliata, ma in realtà non lo fanno. Invece di discutere i tuoi argomenti e le tue prove, cercano di minarti come critico valido e inoculare il pubblico contro le tue idee prima che le persone abbiano la possibilità di ascoltarle. Questo è il comportamento dei cattivi, non dei leader benevoli e premurosi.

Cito questa dinamica perché c’è un ordine del giorno sopra tutti gli altri che viene difeso aggressivamente dai media dell’establishment, e chiunque lo metta in discussione viene automaticamente perseguitato come un “pazzo cospiratore” o “negazionista”. Sto ovviamente parlando dell’agenda sul cambiamento climatico.

Ho completamente sfatato l’idea del cambiamento climatico causato dall’uomo negli articoli precedenti e non passerò tempo su questo. Invece, voglio esaminare l’obiettivo finale delle politiche sul cambiamento climatico-La soluzione finale, che NON è salvare il pianeta, ma dominare la popolazione.

I nomi usati per il cambiamento climatico “reset” variano, ma è spesso indicato dai globalisti e dalle Nazioni Unite come Agenda 2030 o Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi programmi indossano una facciata di ambientalismo, ma sono TUTTI radicati nell’economia. Vale a dire, tutti gli sforzi contro il cambiamento climatico esistono per distruggere l’industria e il commercio e stabilire una partnership tra governo e imprese per dominare la produzione. Il cambiamento climatico è un cavallo di Troia per introdurre l’autoritarismo.

Credo che uno degli aspetti più importanti dell’Agenda 2030 per i globalisti sia qualcosa chiamato “15 Minute City”; un progetto che coinvolge centinaia di sindaci di città provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia che lavorano a stretto contatto con gruppi come il World Economic Forum. Davanti a qualsiasi menzione di questa idea in una luce negativa, i media scoppiano di rabbia e di derisione come se non fosse un vero problema degno di dibattito.

L’establishment dipinge un quadro interessante delle città di 15 minuti – Un futuro utopico in cui tutto ciò di cui hai bisogno è a pochi passi e il trasporto privato è superfluo (o vietato). Si potrebbe anche vivere in un mega-complesso, proprio come in un centro commerciale gigante dove si lavora anche. Potresti passare mesi all’interno di un miglio quadrato di spazio, senza mai dover allontanarti.

Non è un caso che questa idea sia stata spinta duramente durante i blocchi pandemici. Il pubblico era inondato dalla propaganda della paura per un virus con un tasso di sopravvivenza del 99,8% e quella paura rendeva improvvisamente pensabile l’idea impensabile di stare a casa tutto il tempo. Gli esperti dei media continuano a chiamare la connessione tra i blocchi del covid e i blocchi climatici una teoria del complotto, ma l’idea è apertamente ammessa nei libri bianchi delle Nazioni Unite e del WEF.

Alcune persone sostengono che la maggior parte delle città sono già “città di 15 minuti” con necessità tutte a pochi passi dalle loro case. Queste persone non capiscono cosa sia davvero una città di 15 minuti. Come numerose descrizioni del progetto notano, non si tratta solo di comodità o accesso ravvicinato, si tratta di cambiare ogni aspetto della nostra attuale filosofia di vita. Non si tratta di ottenere servizi, si tratta di fare una serie di sacrifici per placare gli dei delle emissioni di carbonio.

La città di 15 minuti è più simile a una ricetta, contenente ogni singolo ingrediente dei cambiamenti climatici e delle agende di blocco del covid in un’unica visione orwelliana completa. Include la rimozione di veicoli a motore, la rimozione di trasporti privati e strade, include il monitoraggio delle smart city e dell’intelligenza artificiale dell’utilizzo di elettricità di ogni persona, il monitoraggio del consumo di prodotti e dell ‘ “impronta di carbonio”, la sorveglianza biometrica all’interno di un paesaggio urbano compatto e impilato, il concetto di società senza contanti, il culto dell’equità e dell’inclusione, il controllo della popolazione, ecc.

È il culmine, il gioco finale; una prigione enorme senza sbarre. Un luogo in cui si è condizionati ad abituarsi a limitazioni artificiali sulla privacy, nessuna libertà civile, nessuna proprietà privata, e nessuna opzione di lavoro o mobilità. Sei legato alla terra e la terra è di proprietà dello stato (o società). Se vuoi un confronto storico, il più vicino che posso trovare è il sistema feudale dell’Europa medievale.

All’interno di queste città sei un meccanismo di lavoro, niente di più. Non ti sarà mai permesso di possedere la tua proprietà e quindi possedere il tuo lavoro. Tutto ciò che hai ti è dato dallo stato e ti può essere portato via dallo stato se lo sfidi. Potresti essere in grado di lasciare il villaggio o la comunità a cui sei legato per un po’, ma questo cambierà con crescenti restrizioni al movimento del pubblico secondo i dettami dell’ideologia climatica.

Finché sei produttivo e sottomesso, avrai le cose di cui hai bisogno per sopravvivere, ma mai per prosperare. Nel caso di un sistema feudale tecnocratico non avresti alcuna garanzia che lo stato avrebbe bisogno dei tuoi servizi. Almeno nell’Europa feudale un contadino era visto come una risorsa preziosa a causa della popolazione limitata. In un mondo in cui molte persone sono considerate “eccesso di popolazione”, potresti facilmente essere sostituito e cacciato fuori dalla città per morire di fame.

Nel 2016 il World Economic Forum ha pubblicato un documento intitolato ” Welcome To 2030. Non possiedo nulla, non ho privacy e la mia vita non è mai stata migliore. L’articolo aveva lo scopo di promuovere un concetto chiamato “sharing economy” che è stato pubblicamente messo in campo dalla stampa a Davos. L’articolo descrive un futuro “ipotetico” in cui un sistema comunista ha messo fine a tutta la proprietà privata in nome del salvataggio del pianeta dai cambiamenti climatici. I vantaggi? Bene, come tutti i sistemi comunisti, la grande bugia è che lavorerai meno e la maggior parte delle cose sarà libera. Questo è il modo in cui gli ideali collettivisti sono stati venduti alla popolazione per generazioni e non funziona MAI come sostiene l’establishment.

Il WEF ha promosso l’economia della condivisione per anni, ma quando è stato ampiamente criticato come distopico, i media hanno nuovamente capovolto l’interruttore della “teoria della cospirazione” e attaccato chiunque esponesse le implicazioni.

Più piattaforme hanno pubblicato l’articolo nel 2016, ma da allora molti l’hanno rimosso (Forbes sembra aver cancellato la loro copia pubblicata, per esempio). Stanno fingendo come se l’agenda non fosse mai esistita, probabilmente perché l’articolo contiene alcune ammissioni rivelatrici, tra cui un accenno al concetto di città di 15 minuti. Dall’articolo:

“La mia più grande preoccupazione sono tutte le persone che non vivono nella nostra città. Quelli che abbiamo perso per strada. Quelli che hanno deciso che è diventata troppa, tutta questa tecnologia. Quelli che si sono sentiti obsoleti e inutili quando i robot e l’intelligenza artificiale hanno assunto gran parte del nostro lavoro. Quelli che si sono arrabbiati con il sistema politico e si sono rivoltati contro di esso. Vivono diversi tipi di vita al di fuori della città. Alcuni hanno formato piccole comunità autosufficienti. Altri sono rimasti nelle case vuote e abbandonate in piccoli villaggi del 19° secolo.

Una volta ogni tanto mi infastidisce il fatto che non ho una vera privacy. Non posso andare da nessuna parte senza essere registrato. So che, da qualche parte, tutto ciò che faccio, penso e sogno è registrato. Spero solo che nessuno lo userà contro di me”

In altre parole, i globalisti immaginano un futuro dove i liberi pensatori malcontenti e le persone sostituite dall’IA siano emarginate, grattando e raschiando un’esistenza senza senso nelle terre desolate del vecchio mondo. Per rimanere nel seno del nuovo mondo vi sarà richiesto di rinunciare a tutta la libertà, anche la libertà di pensiero. Tenete presente che questo articolo dovrebbe essere una promozione “positiva” dell’economia condivisa e delle città correlate a 15 minuti. Eppure, questo estratto suona più come una minaccia.

È importante capire che queste città compatte non saranno progettate per il tuo comfort. Non saranno progettate in modo da poter avere tutti i servizi che hai oggi più vicino alla punta delle dita, fornendo anche “sostenibilità.

“È così che i globalisti cercano di venderlo, ma non è quello che sarà. Piuttosto, queste città saranno progettate per CONTROLLARTI meglio, in modo che tu possa essere costretto a fare i sacrifici che dicono siano necessari perché la sostenibilità sia possibile.