Zelensky: ‘Ucraina non cederà i suoi territori del Sud’

La guerra è ormai al 116esimo giorno. Il Cremlino ribadisce la sua linea: “L’Ucraina con i confini che conoscevamo non esiste più”. Per Kiev nuovi negoziati saranno possibili solo a fine agosto, dopo una controffensiva delle forze ucraine.

Zelensky: “Non cederemo i nostri territori del Sud” – L’Ucraina non cederà i suoi territori del Sud a nessuno. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un messaggio postato sul suo canale Telegram al ritorno dal suo viaggio nelle regioni di Mykolaiv e Odessa. Durante la visita Zelensky ha parlato con le autorità locali, militari, medici, le guardie nazionali e la polizia. Il presidente ha affermato che coloro che stanno difendendo il Sud del Paese “hanno uno stato d’animo fiducioso: ai loro occhi non c’è dubbio sulla vittoria dell’Ucraina nei confronti degli occupanti russi”.

Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell'Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme" poiché i russi "stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C'è – ha detto Gaiday – un'espressione: prepararsi al peggio e il meglio verrà da sé: dobbiamo prepararci".

► Mosca: l’Ucraina con i confini di prima non esiste più

