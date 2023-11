“Attivista Amnesty ha strappato volantini degli ostaggi”, Ong nega

E’ polemica sui social dopo un video che ritrae un uomo accusare una volontaria di Amnesty a Napoli di aver strappato e gettato nel cestino un volantino che chiede la liberazione degli ostaggi israeliani.

Ma Amnesty Italia respinge al mittente con una nota le accuse.

“In modo aggressivo un uomo si è avvicinato a un nostro banchetto lasciando un volantino: è stato spiegato che – spiega Amnesty – non possiamo esporre materiale di altri gruppi, che pertanto è stato rimosso. L’accusa che sia stato nostro personale a strappare volutamente il volantino è infondata”. ANSA

“C’è qualcosa di più #antisemita che strappare le immagini dei bambini israeliani rapiti ? Lo fa @amnestyitalia. Avete capito bene, Amnesty. Pagliacci antisemiti.”

Lo scrive su X Jonathan Pacifici.

L'accusa che sia stato nostro personale a strappare volutamente il volantino è infondata. Alla persona che si è avvicinata è stato detto che non era possibile esporre materiale di altri e i volantini sono stati messi via per questo.

— Amnesty Italia (@amnestyitalia) November 10, 2023