Il Pentagono annuncia un nuovo invio di armi all’Ucraina da oltre 2 miliardi di dollari. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa. Nel nuovo pacchetto di armi all’Ucraina ci sono razzi di precisione a lungo raggio.

Medvedev – “La prospettiva del completo fallimento dello Stato ucraino e della sua inevitabile fine” è chiaramente visibile e l’Occidente assisterà silenziosamente alla “morte” dell’Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la volontà di inviare "cose militari" a Kiev. Lo riferisce The Times of Israel, citando un funzionario a conoscenza della conversazione che si è svolta giovedì sera a Parigi tra Netanyahu e il presidente francese Emmanuele Macron. Allo stesso tempo, secondo The Times of Israel, Netanyahu ha precisato di non poter spingersi troppo lontano aiutando l'Ucraina, senza provocare la Russia.