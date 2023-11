UE: 900 milioni alla Giordania “per modernizzarsi”

BRUXELLES, 07 NOV – “La Giordania è un partner apprezzato e strategico dell’Ue. Sosteniamo gli sforzi della Giordania per modernizzarsi. Oggi ho annunciato un pacchetto dell’Ue di oltre 900 milioni di euro a sostegno della Giordania”. Lo scrive su X-Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. (ANSA)

Jordan is a valued and strategic partner of the EU.

We support Jordan’s efforts to modernise.

Today, I have announced an EU package of over 900 million € in support of Jordan.

