Reggio Calabria, ragazza di 22 anni stroncata da malore improvviso

Ieri in tarda mattinata una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita in via Calveri, la strada che collega via Sbarre Superiori con il quartiere Ciccarello, nella zona sud di Reggio Calabria. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso della giovane.

Secondo le prime informazioni, sulle cause della morte della ragazza, di cui non sono state rese note le generalità, si ipotizza un malore improvviso. Sul luogo è intervenuta la polizia per gli accertamenti del caso. reggiotoday.it