Von der Leyen: ‘revisione del bilancio UE per aiuti a Kiev’

“Abbiamo fornito all’Ucraina tutto il sostegno necessario per resistere all’aggressione della Russia, siamo fornendo aiuti umanitari ai civili a casa e stiamo collaborando con gli Stati membri per gestire anche i flussi migratori”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

“Tutto questo ha bisogno di fondi ed è questa la ragione per cui ho proposto una revisione del bilancio dell’Unione Europea, per essere in grado di finanziare questi compiti così importanti. Sicuramente sarà un argomento di discussione di questo Consiglio. Vedremo cosa ne uscirà fuori”. ITALPRESS