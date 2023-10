“Non sarai libero e sarai felice”…

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 21 ottobre 2023

Poichè è un argomento sempre attuale, e che ci toccherà ancora più da vicino nel prossimo futuro, si torna a parlare della immarcescibile distopia: “non sarai libero e sarai felice”

OSPITI di Armando Manocchia:

Laura Tondini – Attivista. Uniamoci Trentino,

Mohamed Konaré – Movimento panafricanista,

Aldo Rocco Vitale – Docente di filosofia del Diritto.

Laura Tondini ha raccontato la sua vicenda personale, che potrebbe capitare ad ognuno di noi, se organizza una manifestazione che infastidisce il potere. Ci parlerà del Decreto penale di condanna di cui è stata oggetto per aver organizzato manifestazioni di piazza contro le restrizioni, contro il Green pass e le mascherine “per non avere ottemperato al distanziamento dei manifestanti e non aver chiesto loro di indossare la museruola”.

Aldo Rocco Vitale, da giurista, ha esposto una sua versione inedita sul conflitto in Medio Oriente spiegando con dotte motivazioni perché i palestinesi non avranno mai uno Stato.

Mohamed Konaré ha parlato invece dei problemi della sua Africa e degli artefici del suo destino, della massoneria anglo-americana e della storia del suo potere negli ultimi due secoli. Inoltre ha invitato alla fratellanza dei popoli che sono tutti vittime dello stesso sistema.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta