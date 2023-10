Biden: ‘noi siamo diversi dai terroristi’

“Ciò che ci distingue dai terroristi è che crediamo nella dignità fondamentale di ogni vita umana. Israeliano. Palestinese. Arabo. Ebreo. Musulmano. Cristiano. Se rinunciamo a questo, i terroristi vincono. E non possiamo mai lasciarli vincere”. Lo ha scritto su X il presidente americano Joe Biden.

Dopo una visita a Tel Aviv di sette ore, Biden ha detto che “non c’è priorità più alta della liberazione degli ostaggi” annunciando 100 milioni di aiuti umanitari per Gaza. “Non ho offerto truppe a Israele se Hezbollah inizia la guerra”, ha spiegato.

Biden: Hamas ha commesso atrocità, bisogna fare giustizia

“Bisogna fare giustizia”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, condannando in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X l’attacco sferrato contro Israele da Hamas. “Non si può guardare alle atrocità commesse dai terroristi di Hamas nelle ultime due settimane senza invocare giustizia”, ha scritto. tgcom24.mediaset.it