Putin: “La controffensiva Ucraina è fallita”

La controffensiva dell’Ucraina nella guerra con la Russia è “completamente fallita”. Parola di Vladimir Putin. Il presidente russo, in una lunga intervista tv all’emittente Rossiya 1, ha fatto il punto sul conflitto che va avanti da oltre un anno e mezzo.

La controffensiva è “completamente fallita”, anche se Kiev sta preparando nuove operazioni lungo il fronte. “Sappiamo che in alcune zone dei combattimenti, tuttavia, la parte sta preparando nuove operazioni offensive. Lo vediamo, lo sappiamo. E reagiamo di conseguenza”, ha detto Putin.

Le truppe russe stanno migliorando la loro posizione lungo quasi tutta la linea di contatto, ha poi sottolineato in un’intervista al programma ‘Mosca. Cremlino. Putin’, di cui il giornalista Pavel Zarubin ha pubblicato un estratto sul suo canale Telegram. “Ciò che sta accadendo ora lungo il fronte si chiama ‘difesa attiva’. E le nostre truppe stanno migliorando la loro posizione in quasi tutto questo spazio. Uno spazio piuttosto ampio”, ha dichiarato Putin.

La Russia contro tutti

Putin ha insistito sulla contrapposizione tra la Russia e l’intero Occidente. “Vogliamo la pace ma ci prepariamo alla guerra”, ha spiegato Putin alla locuzione latina per spiegare i suoi rapporti con la coalizione che sostiene l’Ucraina. Rispondendo a una domanda su un rapporto del Congresso degli Stati Uniti che invita a prepararsi a possibili guerre simultanee con la Russia e la Cina, il presidente russo ha detto: “Non credo che questi siano pensieri sani che sono venuti alla mente di persone sane, perché dire che gli Stati Uniti si stanno preparando alla guerra con la Russia, beh… Ci stiamo tutti preparando alla guerra perché seguiamo l’antico motto: se vuoi la pace, preparati alla guerra. Ma noi agiamo partendo dal presupposto che vogliamo la pace“.

“Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta o potrebbe lasciar aperta la possibilità di una guerra fra potenze nucleari“, ha affermato. “Ma se accadesse, ci renderebbe ancora più cauti”, ha dichiarato. E questo è ancora più vero se in discussione vi è una guerra con Russia e Cina allo stesso tempo. “E’ una cosa priva di senso. Chi ne parla sta solo facendosi paura a vicenda”.

Infine, per quanto riguarda "il conflitto in Medio Oriente è molto più esteso dell'operazione militare speciale di Mosca contro l'Ucraina. "Guardate al Medio Oriente. Vi sembra come l'operazione in Ucraina? Come potete anche solo paragonare le due cose?", ha dichiarato.