“Gli eventi avversi non vanno trattati nelle piazze e sui giornali”

Ospite di Serena Bortone su Rai 3, il dr. Matteo Bassetti commenta il ritiro di Astrazeneca e sostiene che gli effetti collaterali non c’entrano, in quanto il vaccino è stato ritirato perchè vecchio, mentre è preferibile la più moderna tecnica a mRna.

Per quanto riguarda gli eventi avversi, Bassetti afferma che tutti i farmaci ne hanno e comunque si tratta di un argomento che va trattato nelle sedi opportune e non nelle piazze o sui giornali.

“Io quel vaccino non me lo farei mai” disse il professor Sergio Romagnani, insigne immunologo, già a inizio 2021. “Quella di AstraZeneca è stata una brutta storia”, dice oggi, “già allora era facile rendersi conto degli errori commessi durante i trial clinici. Lo dissi ad Aifa ma… pic.twitter.com/2AyoQ01zV5 — Maddalena Loy (@madforfree) May 14, 2024