Milano, 19enne accoltellato dopo lite con 4 nordafricani

Aggressione domenica pomeriggio in via Carlo Dolci, zona San Siro, a Milano, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato dopo una discussione in strada con quattro uomini. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15, quando alcuni testimoni hanno allertato le forze dell’ordine. Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, il giovane – cittadino egiziano e regolare in Italia – è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo con delle ferite da taglio al braccio destro e alla gamba sinistra.

La lite e i fendenti

Gli stessi testimoni, ascoltati dalla polizia, hanno raccontato di aver visto il 19enne discutere animatamente con quattro persone fuori dal condominio al civico 24. Improvvisamente, uno dei quattro avrebbe estratto una lama e avrebbe colpito il ragazzo. Quando la volante è arrivata sul posto, i componenti del branco – tutti descritti come di origini nordafricane – avevano già fatto perdere le proprie tracce. www.milanotoday.it