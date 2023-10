Meloni: “Non c’è livello particolare di allerta in Italia”

MAPUTO, 13 OTT – “Non c’è un livello particolare di allerta in Italia, una delle primissime cose fatte nel giorno degli attacchi di Hamas è stata rafforzare la sicurezza nei luoghi sensibili per le comunità ebraiche“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Maputo spiegando che “i nostri servizi di sicurezza sono allertati” anche sul rischio emulazione e “alcune valutazioni si devono fare sul controllo di chi entra e arriva da fuori, in particolare dalla rotta balcanica. E’ uno degli elementi su cui lavoriamo incessantemente, è una delle ragioni per cui oggi abbiamo ristretto questo visita”. (ANSA)