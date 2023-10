Furti e rapine, arrestati due “minori stranieri non accompagnati”

TRIESTE, 13 OTT – Hanno compiuto varie rapine, furti e numerosi altri reati predatori, tutti reati connotati da forti azioni intimidatorie nei confronti delle vittime. Per questo l’autorità giudiziaria ha emesso due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due minorenni che vengono arrestati in queste ore e che saranno portati in un Istituto Penale Minorile.

A eseguire le misure sono la Squadra Volante e la Squadra Mobile della Questura di Udine. I protagonisti sono due minorenni stranieri non accompagnati domiciliati in strutture di accoglienza della provincia di Udine. L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, ha consentito di ricostruire le numerose attività illecite dei due indagati, di nazionalità egiziana. I dettagli dell’attività verranno illustrati in una conferenza stampa convocata per le 11 in Questura. (ANSA).