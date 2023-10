Usa, ‘primi aiuti militari già in viaggio verso Israele’

WASHINGTON, 10 OTT – La prima tranche di aiuti militari americani è in viaggio verso Israele: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby a Msnbc. La Casa Bianca non sottovaluta la minaccia di esecuzioni degli ostaggi.

“Deve essere presa sul serio a causa della barbarie di cui Hamas ha già dimostrato di essere capace”, ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby alla Cnn, ammonendo che gli Usa non vogliono vedere alcun civile ucciso, neppure a Gaza. (ANSA)