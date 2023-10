Malore alla guida, Fabio muore a 46 anni

Fabio Bandiera non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere dopo poco più di due giorni di ricovero in terapia intensiva. Aveva 46 anni. All’inizio della scorsa settimana un malore improvviso l’aveva colpito mentre stava guidando in provincia di Padova. Con gran sangue freddo Bandiera era riuscito ad accostare a bordo strada e a chiamare i soccorsi, evitando incidenti che avrebbero potuto coinvolgere anche altri automobilisti. Sottoposto ad un intervento chirurgico in ospedale, è mancato all’affetto dei suoi cari sabato notte. I familiari hanno chiesto che venga disposta l’autopsia.

Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, Bandiera era originario di Casier ma, ormai da diversi anni, viveva a Spresiano. Consulente aziendale, si era diplomato al Duca degli Abruzzi di Treviso e lavorava con Webidoo (azienda di marketing digitale). Bandiera si era anche messo in proprio fondando con alcuni soci la Fabio Bandiera & Partners, specializzata in servizi digitali per piccole e medie imprese. Persona molto disponibile e socievole, lascia la compagna Cristina e la madre Luciana. La data dei funerali verrà fissata dopo l’esito dell’esame autoptico.

www.trevisotoday.it