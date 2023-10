Malore fatale, muore ciclista di 43 anni

Tragedia a Castellammare di Stabia, dove un ciclista di 43anni è deceduto a causa di un malore improvviso. L’uomo stata percorrendo via De Gasperi con i suoi amici quando all’improvviso, di fronte ad un bar, si è accasciato a terra. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi del 118, ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. https://www.ajonoas.it