Malore alla guida, automobilista accosta e muore

Ennesima tragedia della strada in provincia di Treviso: sabato 7 ottobre, poco verso le 9 di mattina, un automobilista le cui generalità non sono ancora state rese note ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco che l’ha colpito mentre era alla guida della sua auto. L’uomo si sarebbe sentito male poco dopo il casello di Montebelluna. Fortunatamente, prima di perdere i sensi, l’automobilista è riuscito ad accostare il mezzo a bordo strada evitando conseguenze anche per gli altri viaggiatori in transito.

In suo aiuto sono arrivati alcuni automobilisti che hanno allertato i soccorsi. Dall’ospedale Ca’ Foncello si è alzato in volo l’elicottero di Treviso Emergenza ma i tentativi di rianimare l’automobilista sono stati purtroppo inutili. L’uomo aveva già perso la vita. A eseguire i rilievi dell’accaduto è intervenuta la polizia stradale. www.trevisotoday.it