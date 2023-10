Mattarella: “sui social notizie non controllate, serve informazione professionale”

ROMA, 04 OTT – “Si avverte sempre più, anche in presenza di notizie distorte, false, non controllate, che si diffondono nei social media, la necessità di una informazione che sia professionale, corretta, trasparente“. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio in occasione dei venti anni di Sky. (ANSA)

► Sondaggio: media mainstream non affidabili, meglio i piccoli e i locali

► Musk: ‘leggere la propaganda del mainstream è perdita di tempo’

► Santoro: “Sistema informativo a livelli di schifo mai raggiunti prima”