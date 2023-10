Tajani: “Italia lavora a ottavo pacchetto di armi per Kiev”

KIEV, 02 OTT – L’Italia è pronta ad aiutare l’Ucraina anche in vista del prossimo inverno nella protezione delle infrastrutture e sta lavorando all’ottavo pacchetto di armi da inviare a Kiev. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’incontro con Zelensky a Kiev. Il titolare della Farnesina ha garantito il sostegno concreto dell’Italia nel percorso ucraino di adesione all’Ue anche attraverso il supporto di alcune istituzioni, per esempio tramite la Guardia di Finanza.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky a margine del Consiglio Esteri Ue a Kiev. L’incontro con Tajani – secondo quanto si apprende uno dei pochi che il leader ucraino ha avuto, oltre a quello con Borrell – si è svolto “in uno spirito di grande e speciale amicizia reciproca tra i governi”. Il titolare della Farnesina ha confermato che l’Ucraina sarà la priorità dell’agenda italiana del G7 mentre Zelenski si è rallegrato per la dichiarazione di oggi sul Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa.

“Abbiamo firmato l’accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa ed e’ un messaggio politico e culturale per l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio Affari Esteri a Kiev. “Siamo qui per rafforzare l’Ucraina e il diritto internazionale, non ci puo’ essere pace senza giustizia”, ha aggiunto. ANSA