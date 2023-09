Malore in palestra, Paolo muore a 44 anni

Muore due giorni dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in palestra. La prematura scomparsa di Paolo Canzian, 44 anni, ha lasciato nello sconforto le comunità di Villaverla e Caldogno – era originario della zona a confine tra Novoledo e il territorio calidonense – e quella di Thiene, dove viveva attualmente.

La vittima, impiegato della Trasporti Romagna, era stramazzato al suolo nel tardo pomeriggio di martedì scorso mentre si trovava in un centro sportivo del Thienese. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale della palestra e la corsa in ambulanza fino all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione: il quadro clinico, già critico, si è aggravato nel giro di un paio di giorni fino ad arrivare al decesso. [,,,]

