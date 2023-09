Malore nella notte, muore avvocatessa di 40 anni

Castelvenere (Benevento) – E’ stata stroncata da un malore che non le ha dato scampo. Stava dormendo quando il suo cuore ha smesso di battere. Il dramma a Castelvenere, dove si è spenta l’esistenza dell’avvocatessa Gina Carlo, 40 anni. Impegnata soprattutto nel settore civile, nota anche per il suo impegno politico – componente della Direzione provinciale del Pd, ex amministartore comunale, la professionista è stata rinvenuta senza vita nel suo letto.

Secondo una prima ricostruzione, i genitori, non avendola vista alzarsi alla solita ora, sono entrati nella sua stanza e si sono trovati di fronte alla tragedia. Inutile ogni soccorso, niente da fare per la vittima.

Enorme la commozione, non solo a Castelvenere, quando la terribile notizia si è diffusa. www.ottopagine.it