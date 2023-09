Turiste scippate a Milano, arrestati due somali

Scippatori terrorizzano due turiste inglesi che non si danno per vinte e rincorrono i malviventi. È accaduto domenica pomeriggio in zona Porta Venezia quando due donne inglesi, a Milano in vacanza, sono state rapinate da un gruppo di cinque ladri che, però, non l’hanno avuta vinta. Gli agenti sono riusciti ad arrestarne due, somali di 20 e 30 anni, accusati di rapina in concorso.

Stavano passeggiando in viale Vittorio Veneto, a due passi da Porta Venezia, le due quando, attraversando i Bastioni, sono state bloccate dapprima da un uomo in bicicletta. Subito dopo altri due hanno circondato le amiche e, infine, un’altra coppia di rapinatori si è aggiunta all’agguato. Il primo obiettivo era la borsa di una delle due, ma la 60enne ha resistito. È a quel punto che il gruppo si è rifatto sulla collanina che indossava. Ma le turiste non si sono arrese. Strappato il gioiello, le donne sono partite alla rincorsa degli scippatori, quando una volante di passaggio è intervenuta fermando due dei cinque malviventi. www.milanotoday.it