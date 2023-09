NEW YORK, 12 SET – Lo speaker della camera Kevin McCarthy si prepara a dare il via libera all’indagine per l’impeachmenti di Joe Biden. Secondo quanto riporta Fox, McCarthy nel corso di un incontro previsto giovedì con i repubblicani della camera dirà che l’inchiesta è il “logico prossimo passo”. L’indagine è la prima mossa del processo di impeachment, è quando di raccolgono le accuse nei nei confronti di un funzionario. (ANSA).