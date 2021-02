Crisi Covid, titolare agenzia di viaggi si toglie la vita

Titolare di un’agenzia di viaggi si toglie la vita all’interno della sua attività

Il proprietario di un’agenzia viaggi di Seano si è tolto la vita impiccandosi all’interno del suo negozio di Seano. Ad avvisare i soccorsi uno dei proprietari dei negozi accanto all’attività dell’uomo. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto probabilmente legato alle difficoltà economiche in cui versava il settore per il quale lavorava.

L’uomo, sessantenne residente al poggetto, da oltre 24 anni gestiva l’agenzia di viaggi da solo. Non era sposato e non aveva figli. Sul posto è intervenuta prontamente un’automedica e un’ambulanza della croce rossa di Pistoia ma per l’imprenditore non c’è stato più niente da fare. Tanto lo argomento e lo sconcerto di quanti hanno l’attività accanto alla sua. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri anche intorno alla vettura dell’uomo parcheggiata poco distante. L’uomo avrebbe lasciato anche un biglietto di addio.

