Rocco Bellantone, il cugino di Fazzolari alla guida dell’Istituto superiore di sanità

Sarà Rocco Bellantone, professore ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica e membro del Consiglio Superiore di Sanità (già preside della facoltà di Medicina dell’università Cattolica di Roma) a subentrare a Silvio Brusaferro (nominato nel 2019) alla guida dell’Istituto superiore di sanità. Il nome di Bellantone, già preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica del Sacro Cuore per tre mandati (dal 2010 al 2022), era in ballottaggio con quello di Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss. Bellantone, al di là del curriculum di rilievo, è forte di una parentela importante.

Suo cugino è Giovanbattista Fazzolari (la cui madre, Angelica Bellantone, è una professoressa messinese) sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’attuazione del programma di governo considerato tra le persone più vicine alla premier Giorgia Meloni.

Nomina voluta da Schillaci, sarà sancita da un Dpcm

I tempi supplementari per Brusaferro, che prima in veste di Commissario ha guidato l’Iss a partire dal 2019 traghettandolo negli “anni più bui” del Covid, sono scaduti: l’11 settembre è la data in cui anche la proroga dell’incarico di presidente, arrivata a luglio, è scaduta. Brusaferro si era dato disponibile per un nuovo incarico ma il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso diversamente.

E «ha proposto la nomina del professor Rocco Bellantone a presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss)», viene comunicato in una nota del ministero. L’incarico dovrà essere formalizzato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle compete» rende noto un comunicato del ministero della Salute. «Il commissario straordinario – conclude il comunicato – assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione»

