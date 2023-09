Kiev: ‘il papa è filo-russo, non è credibile’

08 SET – Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell’Ucraina – rilanciata dal sito di informazione vaticana ‘Il Sismografo’ -, ha affermato: “Nessun ruolo di mediazione per il Papa, è filorusso, non credibile”. Kiev esclude quindi la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino. Podolyak ha fatto cenno anche ad investimenti della Russia nella Ior. (ANSA).