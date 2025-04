Pilota ha un malore, atterraggio d’emergenza a Orio al Serio

Paura all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) nella serata di martedì 22 aprile: il pilota di un volo Ryanair in arrivo da Dublino si è sentito male poco prima dell’atterraggio

In pochi minuti, intorno alle 20:30, il 47enne ha accusato un malore e le manovre di discesa e atterraggio sono state eseguite dal secondo pilota. Nel frattempo sono scattati i soccorsi per il pilota, con i mezzi del 118 nella pista dello scalo, che è stata chiusa.

Voli dirottati e 118 in pista

Il pilota è stato trasportato al pronto soccorso di Seriate in condizioni non critiche. Nel frattempo però la pista è rimasta chiusa e la programmazione dello scalo ha subito pesanti ripercussioni: una decina in voli in arrivo dirottati, 8 Ryanair e 2 Wizz Air, deviati a Malpensa e, in un caso, a Verona. Ritardi anche per diversi voli in partenza.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 23, la situazione nello scalo sembra tornata alla normalità. Due i voli in arrivo per cui sono stati annunciati ritardi (da Tenerife e Dubai), ma probabilmente per cause non legate all’emergenza di ieri sera.

