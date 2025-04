Funerali Bergoglio, card. Re: “innumerevoli i suoi sforzi per i migranti”

La lunga omelia del Decano del collegio cardinalizio, card. Giovanni Battista Re è stata interrotta in più punti da applausi della folla riunita sul sagrato della Basilica di San Pietro per i funerali del Pontefice, particolarmente quando il porporato ha ricordato la sua predilezione per i migranti.

“E’ significativo che il primo viaggio di Papa Francesco sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell’emigrazione con migliaia di persone annegate in mare”, ha detto il cardinale decano Giovanni Battista Re nell’omelia della messa esequiale per Papa Francesco in Piazza San Pietro.

“Nella stessa linea – ha proseguito – e’ stato anche il viaggio a Lesbo, insieme con il Patriarca Ecumenico e con l’Arcivescovo di Atene, come pure la celebrazione di una Messa al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, in occasione del suo viaggio in Messico”. ANSA