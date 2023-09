Malore nella notte, 48enne trovato morto in casa

Udine – Malore fatale per un uomo di 48 anni che è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Resiutta. A scoprire l’accaduto un vicino di casa che ha trovato Mauro Marcon, questo il nome del defunto, nella sua abitazione in via Nazionale nella mattinata di mercoledì 6 settembre. Il 48enne era originario di Chiusaforte ma era residente da molto tempo a Resiutta dove viveva da solo.

Arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo le prime indagini, il malore improvviso potrebbe averlo colpito nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre. Sono intervenuti anche i carabinieri di Moggio Udinese e di Tarvisio, oltre ai vigili del fuoco. Sgomento e cordoglio nella comunità di Resiutta alla notizia della scomparsa di Marcon, l’uomo era molto conosciuto in paese.

