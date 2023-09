Malore sul divano, muore papà di 42 anni

Venezia – Piange la comunità di Mirano, Damiano Perale, 42 anni, è morto all’improvviso. Sotto choc la famiglia e la compagna che per prima si è accorta della tragedia e ha tentato di rianimarlo. A raccontare il dramma è la sorella di Damiano, Chiara: “Domenica pomeriggio dopo pranzo Damiano si è seduto sul divano e non si è più svegliato, hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare”.

Straziante anche il ricordo della compagna Elena: “Era una persona onesta, pulita, innamorato della vita e della sua famiglia, uomo e padre perfetto, onesto e leale. Un uomo buono, un lavoratore instancabile, con un cuore grande. Faceva qualsiasi cosa pur di far felice la sua famiglia”. Damiano lascia una figlia piccola. caffeinamagazine.it