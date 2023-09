Improvviso malore, Tatiana muore a 47 anni

ALESSANDRIA – Sgomento in città per la prematura e improvvisa scomparsa di Tatiana Marson. Classe 1976, residente a Lobbi, era dipendente dell’Amministrazione provinciale. Proprio in ufficio il malore, nella giornata di martedì. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è stato fatto di tutto per provare a salvarle la vita. Questa mattina, però, il decesso.

“Una persona solare, allegra e di compagnia”: è unanime il ricordo della giovane donna. Anche sui social si susseguono i post di vicinanza alla famiglia. Lascia infatti il marito e due figli. Ancora non si conoscono date e orari delle cerimonie funebri. Ma tanti vorranno dare l’ultimo saluto a Tatiana.

