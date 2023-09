Censura e propaganda. PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof Trabucco

CENSURA E PROPAGANDA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista e Autore del libro “Dentro la Costituzione” che sarà presentato in anteprima il 7 ottobre a Belluno – estratto dalla puntata di sabato 2 settembre 2023

La libera manifestazione del pensiero non solo è garantita dalla Costituzione, ma è sacra. Sacra come sacra è la vita. Come sacra è la salute. Come sacra è la libertà.

Ciò nonostante, mai come in questa epoca, la vita, la salute, la libertà sono in grave pericolo.

“Sono a rischio non solo la libertà di stampa e la libertà di pensiero, ma tutte le libertà fondamentali. Siamo passati dal sistema delle libertà riconosciute a quello alle libertà autorizzate. E domani saremo davanti alle libertà concesse.”

