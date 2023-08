SCUOLA 4.0 e TRANSIZIONE DIGITALE

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Maurizio Martucci – giornalista e scrittore – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023



In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata e gestita da organizzazioni sovranazionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam.

Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza, consapevolezza ed anche in questa puntata cerchiamo di farlo parlando proprio di PIANIFICAZIONI, partendo dal Piano Scuola 4.0 – un progetto non firmato per la distruzione della scuola e dell’indottrinamento dei giovani, non certo per l’istruzione.

“La digitalizzazione è una strage educativa che fa parte di una svolta anti-umanista cominciata con la Dad e lo smart warking, Stiamo andando incontro ad una rivoluzione senza precedenti nel reparto scuola, con aule ibride dove la tecnologia la fa da padrone, con intelligenza artificiale, realtà aumentata. Eppure vi sono veri e propri drammi nei Paesi tecnologicamente più avanzati, dove l’struzione è stata letteralmente rasa al suolo”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.