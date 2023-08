Terrore in una scuola tedesca, 16enne accoltella bambino di 8 anni

Uno studente di 16 anni armato di coltello ha ferito un bambino di 8 anni in una scuola a Bischofswerda, a est della città di Dresda, e poi si è dato fuoco. È successo questa mattina, mercoledì 23 agosto, in una scuola tedesca. Le fiamme sono state spente e il 16enne è stato arrestato e poi portato in ospedale. Lo riferisce la polizia locale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

Secondo il ministero dell’Istruzione regionale, il bambino di 8 anni è stato trasferito in ospedale in elicottero con ferite alla testa e al collo ed è in condizioni stabili. Inizialmente la polizia aveva riferito che la vittima era una ragazza, ma poi ha corretto l’informazione. L’edificio scolastico, una volta arrivata una task force speciale, è stato evacuato dopo la segnalazione arrivata in centrale intono alle 9:45. Gli studenti sono stati portati in salvo.

Un portavoce del il ministero della Cultura sassone che ha organizzato gli aiuti ha dichiarato: “Il nostro compito è prenderci cura degli studenti sul posto e offrire sostegno, compreso quello psicologico”.

Il complesso scolastico che ospita una scuola elementare e una scuola superiore, si trova nella cittadina di Bischofswerda, a est di Dresda, nel distretto di Bautzen. Secondo le informazioni dell'agenzia Dpa, l'alunno di terza elementare è rimasto ferito alla testa e al collo e non ci sarebbero altri feriti.