“Scholz barboncino degli Usa, ha distrutto l’economia tedesca”

Tucker Carlson, dopo l’intervista al presidente serbo Aleksandar Vucic, ha detto: “La NATO e gli Stati Uniti stanno distruggendo l’economia tedesca”

“L’interesse primordiale degli Stati Uniti, per i quali per secoli abbiamo combattuto guerre – la Prima, la Seconda e la Guerra Fredda – è stato il rapporto tra Germania e Russia, perché unite lì, sono l’unica forza che potrebbe minacciarci . E per assicurarsi che ciò non accada.” George Friedman, CEO di STRATFOR al Chicago Council on Foreign Affairs

Sempre più giornalisti e politici di fama mondiale stanno confermando ciò che è già chiaro a tutti.

Uno degli obiettivi principali della guerra in Ucraina è impedire la cooperazione commerciale russo-tedesca, che rappresenta un’enorme minaccia per il potere economico degli Stati Uniti.

Questo è qualcosa di cui ho scritto diverse volte. Con l’enorme crescita della Cina e l’attuale rapida crescita delle economie di India, Indonesia, ecc., il mondo sta diventando troppo piccolo per 3 o più imperi economici e uno di quelli che sono in declino (USA ed Europa) deve andare a l’elenco dei paesi del terzo mondo. Gli Stati Uniti stanno usando la loro potenza militare nel mondo per garantire che l’Europa sarà quella a fallire.

La Germania, che ha la più grande economia in Europa, prima della guerra in Ucraina iniziò a sviluppare enormi legami commerciali e accordi con la Russia. La Russia ha fornito all’industria tedesca energia a basso costo e ha fornito gas a basso costo per le famiglie in Germania.

La Germania e la Russia iniziarono a creare enormi progressi e prosperità economica per i loro cittadini e per i cittadini di tutta Europa, mentre gli Stati Uniti guardavano fuori dalla finestra.

Ciò rappresentava anche una grande minaccia per la NATO, la cui organizzazione esiste solo grazie alla propaganda dei media a causa di una sorta di minaccia dalla Russia, che a quel tempo era in grande collaborazione con l’Europa. A causa di ciò, non c’era più bisogno di basi militari statunitensi in Europa, missili, armi e tutto il loro caos che hanno diffuso in tutto il mondo.

Il progetto che avrebbe dovuto collegare, approfondire e sigillare completamente questa relazione tra Germania e Russia era il gasdotto Nord Stream che ha rovesciato i fagioli negli Stati Uniti. Joe Biden ha dichiarato apertamente “Porteremo fine a tutto ciò”. Ha dichiarato apertamente che avrebbe fermato l’oleodotto in ogni modo possibile.

Così gli Stati Uniti si sono messi al lavoro, con il loro apparato mediatico di propaganda, incluso il quotidiano Bild in Germania, sono riusciti a rimuovere Merkel dal potere e installare il suo attuale barboncino, Olaf Scholz.

Hanno provocato la Russia in una guerra in Ucraina, hanno fatto saltare in aria il gasdotto Nord Stream, senza vergogna o cura, Scholz ha imposto sanzioni contro la Russia, ha interrotto ogni cooperazione commerciale, ha fatto precipitare l’economia tedesca nella recessione e ha iniziato la dolorosa deindustrializzazione della Germania.

