Milano, rissa tra stranieri: in 20 si picchiano in strada

Sette persone denunciate, due delle quali leggermente ferite. È il bilancio di una rissa tra una ventina di persone avvenuta in via Pascal a Milano (zona Città Studi) nel pomeriggio di sabato 19 agosto. Tutto è accaduto intorno alle 16. Appena la polizia è arrivata sul posto i partecipanti – tutti cittadini del Bangladesh tra i 20 e i 53 anni, tutti regolari in Italia – hanno provato a scappare. Sette, tuttavia, sono stati bloccati dagli agenti.

Secondo quanto ricostruito la zuffa sarebbe cominciata per futili motivi. Le persone fermate dalla polizia erano tutte regolari e quasi tutte senza precedenti penali, solo un uomo di 37 anni era già noto alle forze dell’ordine.

