Scippo a Modena, ragazze prese a calci e pugni: arrestato albanese

Modena, 17 agosto 2023 – Ha adocchiato tre ragazze che stavano tornando a casa verso mezzanotte, pensando che fossero prede facili. Così, in bici, ha tentato di scippare della borsetta una delle tre, di 25 anni. Ma le tre amiche, forti dell’essere in gruppo, hanno reagito con veemenza: l’hanno rincorso (loro a piedi) e placcato, mentre chiamavano le forze dell’ordine. Lui, però, spaventato di vedersi presentare il conto di una lunga serie di precedenti, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi, tempestando le ragazze di pugni e calci, causando loro escoriazioni su gambe, spalle e collo.

Leggi anche

► Sindacato Polizia: violenze incontenibili, servono nuove leggi

Le tre amiche però hanno tenuto duro e sono riuscite a trattenerlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine: lui ha 42 anni, è albanese, clandestino in Italia dove ha però collezionato una lunga serie di precedenti: furto, ricettazione, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, agevolazione all’esercizio della prostituzione e perfino evasione. E’ stato quindi accusato di rapina impropria e lesioni aggravate. Il suo arresto, come spiega ancora la Procura modenese, è stato convalidato stamane dal giudice: è ora agli arresti domiciliari in casa della madre.

Le tre ragazze sono state medicate dai sanitari del 118, accorsi sul posto, ma non è stato necessario portarle al pronto soccorso. www.ilrestodelcarlino.it