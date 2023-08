Sindacato Polizia: violenze incontenibili, servono nuove leggi

La nuova società italiana e’ un insieme di tante culture che hanno modificato profondamente lo stile di vita generale. Le violenze hanno superato ogni limite e a nulla sono valsi i nostri decennali continui appelli affinchè la politica apra gli occhi e guardi alla sicurezza dei cittadini di ogni razza e religione e della Città.

E’ anche vero che non si puo’ neanche chiedere, a chi ha giurato ed è vincolato al solo rispetto della propria religione, di rispettare le nostre Leggi. Un errore gravissimo a cui va ad aggiungersi chi non vuole integrarsi nel tessuto sociale. Questo, insieme a tantissimi altri errori di valutazione, hanno compromesso radicalmente la sicurezza ed i risultati sono, ormai, tragici.

Donne che non possono più circolare liberamente per le strade, parti delle Città che non possono essere frequentate altrimenti si rischia la propria incolumità e la propria vita. Forze di Polizia ridotte al lumicino e impossibilitate nel potere operare ed intervenire contro chi, ormai, della divisa e, quindi, dello Stato Italiano, dimostra platealmente di non averne nessuna considerazione e lo offende, schiaffeggia e violenta in ogni momento.

A tutto questo orrore si aggiunge anche la Giustizia che, ormai, con questo nuovo tipo di societa’ involuta, è solo un lontano ricordo e non ha nessun effetto su chi delinque tanto che questi si motiva sempre più nel delinquere perché la sua totale libertà è nel commettere i crimini e non rispettare la Legge.

Magistrati che, dall’ottobre 1989, invece di GIUDICARE fanno i Poliziotti e si mettono ad investigare con risultati disastrosi.

I Giudici, come dice la parola, devono solo giudicare, chi deve investigare sono i Poliziotti !!!

I poteri dello Stato si devono riequilibrare, troppo potere innesca scandali e vergogne senza fine, che non si limitano al solo caso Palamara!

L’Italia è nella confusione totale! Siamo, addirittura, arrivati al punto che tantissimi bambini scompaiono ogni mese e non si sa che fine fanno !

E’ ormai urgentissimo intervenire monitorando “tutte” le zone delle singole Citta’, non possono esistere “sacche” in mano alla criminalità dove la legge se la fanno da soli e lo “Stato” viene messo continuamente alla porta.

E’ ormai indifferibile adottare le tanto odiate “regole di ingaggio”, anzi “protocolli operativi, per non arrecare danni psicologici su qualche politico sensibile responsabile di tutto questo, oggi non adottarle significa volere, in piena ed assoluta coscienza, continuare a mettere, sempre più, in pericolo gli operatori di Polizia ed i Cittadini che, ormai sono assediati ed ostaggio delle criminalità locali ed estere.

E’ improcastinabile che le Leggi si riprendano l’efficacia ed il rispetto che serve per regolare il vivere civile.

Per fare questo bisogna, senza alcun ritardo, aumentare i minimi delle pene raddoppiandole o triplicandole perché, ormai, la Legge “favor rei” è il più grande fallimento della storia della Repubblica.

Chiediamo tutto questo da un decennio, avevamo previsto questo disastro ma nessuno ci ha voluti ascoltare e costringono tutti ad assistere, e a subìre, tutte le violenze e le morti che si stanno consumando giorno dopo giorno in modo sempre più cruento, efferato, selvaggio e alla luce del sole, perché i criminali arrivano anche a manifestare la loro assoluta impunità e potenza!

COMUNICATO STAMPA PNFD Organismo Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica

Segretario Nazionale Franco PICARDI