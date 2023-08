Tenta di rubare bici elettrica a un rider, denunciato nordafricano

Firenze – Ha tentato di rubare la bici elettrica di un rider che però ha avvisato la Polizia Municipale. E gli agenti lo hanno individuato, bloccato e denunciato.

L’episodio risale a martedì sera. Intorno alle 22:45 un rider ha fermato una pattuglia del Reparto di Porta Romana in via Sant’Agostino segnalando che una persona aveva tentato di rubare la bicicletta elettrica con cui effettuava le consegne. L’uomo ha fornito agli agenti la descrizione del presunto ladro che poco dopo è stato individuato in via dei Serragli.

Questi, alla vista dell’auto della Polizia Municipale, si è dato alla fuga verso l’Arno. Alla fine, è stato raggiunto sul Ponte Vespucci: qui prima è entrato nell’area di cantiere danneggiando le strutture, poi ha scavalcato il parapetto minacciando di buttarsi nel fiume. Gli agenti hanno quindi allertato 118 e vigili del Fuoco ma sono riusciti tempestivamente a bloccarlo e a metterlo in sicurezza sul marciapiede.

L’uomo, che è stato accompagnato al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti, è stato identificato. Si tratta di un 29enne nordafricano che è stato denunciato per tentativo di furto, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, procurato allarme oltre che violazione delle norme sull’immigrazione. www.firenzetoday.it