Roma, 52enne si accascia in strada e muore

Non è stato sufficiente un tentativo disperato di rianimazione da parte del personale medico che nulla ha potuto. È morto così, a causa di un malore in strada, un 52enne romano. La tragedia a Colli Aniene, dove la vittima era residente.

La richiesta d’intervento al 112 intorno alle 19:30 di giovedì 10 agosto da via Ercole Marrazza, poco distante da uno degli ingressi del parco della Cervelletta. In compagnia di un altro uomo, il 52enne ha accusato un improvviso malore accasciandosi in strada. Da subito in condizioni critiche per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Ascoltati i testimoni, la salma della vittima è stata traslata al policlinico Tor Vergata e poi messa a disposizione dei familiari del 52enne. https://www.romatoday.it