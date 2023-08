Biontech, rosso di 190,4 milioni nel secondo trimestre 2023

Milano, 07 ago – La tedesca Biontech ha riportato una perdita netta di 190,4 milioni di euro nel secondo trimestre del 2023 su ricavi scesi a 167,7 milioni di euro (da 3,196 miliardi di euro) impattati dalle svalutazioni compiute dal partner Pfizer relativamente ai vaccini per il Covid-19. Nel secondo trimestre 2022 gli utili netti per l’azienda biotecnologica erano stati pari a 1,672 miliardi.

I ricavi semestrali ammontano a 1,44 miliardi (da 9,57 miliardi) ma l’azienda ha stimato che i ricavi 2023 derivanti dal vaccino anti-Covid saranno di circa 5 miliardi di euro. La biotech ha rivisto la guidance su spese e investimenti stimando spese in ricerca e sviluppo per il 2023 tra 2 e 2,2 miliardi (2,4-2,6 mld la precedente stima) e investimenti sulle attivita’ operative nel range 350-450 milioni dai 500-600 milioni indicati in precedenza.

“Stiamo portando avanti la nostra pipeline oncologica nello sviluppo di fase avanzata con il lancio di uno studio pivot di fase 3 e con la preparazione di ulteriori studi addizionali con un potenziale di registrazione nei prossimi mesi – ha detto il ceo e co-fondatore Ugur Sahin – Allo stesso tempo stiamo potenziando la nostra pipeline di malattie infettive per rispondere alle necessita’ sanitarie globali e stiamo sviluppando il vaccino Covid-19 monovalente adattato a Omicron XBB.1.5 in modo da renderla disponibile per il prossimo autunno-inverno, soggetto alle approvazioni regolatorie”. (RADIOCOR)