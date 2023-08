Milano, Sala organizza raccolta fondi per piantare nuovi alberi

Il danno causato dal nubifragio della scorsa settima al verde cittadino è irreparabile. Si calcola che il maltempo ha ucciso circa 5mila alberi, di cui alcuni centenari e altri con diversi decenni di vita. Il Comune però ha detto di voler mettere a dimora una quantità pari alle piante schiantate. E per farlo ora ha lanciato una raccolta fondi: la piantumazione sarà finanziata grazie alla donazione di privati.

L’iniziativa, che si chiama Milano per gli alberi, ha l’obiettivo di intercettare l’attenzione dei donatori privati per ripristinare il verde cittadino. “A fronte di una stima di 5mila alberi perduti (il 40% circa rappresentato da alberature stradali e il restante 60% da quelle nei parchi e nelle aree verdi) – si legge in una nota di Palazzo Marino – l’amministrazione si prefigge di ripiantarli tutti, e a questo fine viene dato avvio al progetto di raccolta fondi. Presso il tesoriere dell’ente, Banca Intesa Sanpaolo, i donatori privati possono fare erogazioni liberali per il ripristino del patrimonio verde pubblico (causale ‘Milano per gli alberi’)”.

“Nella prospettiva del coinvolgimento attivo della cittadinanza nella tutela del patrimonio arboreo – prosegue l’amministrazione – il Comune di Milano ha già intercettato l’attenzione di molti donatori privati, e ora indica le linee d’azione per l’utilizzo delle somme che saranno raccolte: l’acquisto di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti, l’individuazione delle località e delle specie arboree da piantumare, la posa dei nuovi alberi e la sistemazione di zolle, plateatici e aree limitrofe. Eventuali somme rimanenti potranno essere destinate al ripristino degli elementi di arredo, come le recinzioni dei parchi, delle aree cani e delle aree giochi, le pavimentazioni, i giochi e le panchine presenti nelle aree verdi”.

“Milano è stata colpita duramente come mai era successo prima – dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde), Marco Granelli (Sicurezza), Emmanuel Conte (Bilancio) – ma vogliamo al più presto restituire di nuovo la città ai suoi abitanti, ripristinando al 100 per 100 viabilità e tragitto dei mezzi pubblici, rimettere in sicurezza e riaprire i parchi. Per questo ci siamo attivati subito con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti: hanno lavorato e lavorano con noi, oltre ai Vigili del Fuoco e l’Esercito, Atm, Mm, Amsa, Avr, il Consorzio che gestisce la manutenzione del verde. Proseguiremo questa attività nei prossimi mesi, tenendo conto, nella ripiantumazione, delle modalità e delle specie che la struttura urbana e i cambiamenti climatici richiedono”.

“Oggi -proseguono i tre asessori – chiediamo aiuto alla generosità dei cittadini che già si sono proposti per dare una mano. Milano ancora una volta mobilita tutte le sue risorse, umane ed economiche, per fare fronte a un’emergenza che riguarda l’intero territorio urbano, non solo il patrimonio verde che ne è componente essenziale. Un verde cittadino al centro delle politiche ambientali richiede un sistema di vera e propria cura e valorizzazione, socialmente partecipato, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, e il Fondo appena istituito vuole esserne uno strumento”.

