Milano: accesso vietato in aree verdi e cimiteri

Weekend di maltempo in tutta Italia in quella che viene considerata dagli esperti una parentesi autunnale in piena estate.

La Protezione civile ha diramato per oggi, venerdì 4 agosto, l’allerta arancione per le Marche e per gran parte della Lombardia e l’allerta gialla per Lazio, Umbria, Abruzzo, alcune zone di Toscana ed Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e il resto della Lombardia.

Milano vieta accesso ad aree verdi e chiude i cimiteri

Intanto il Comune di Milano, città già colpita dal violento temporale nella notte tra il 24 e il 25 luglio, ha vietato l’accesso nelle aree verdi non recintate e ha deciso di chiudere per precauzione anche i cimiteri e i mercati collocati sotto gli alberi.

In arrivo pioggia, grandinate e calo delle temperature

Prima al Nord con temporali, grandinate, forti raffiche di vento soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull’Adriatico e soprattutto sulle Marche. Mentre al Sud, in attesa del peggioramento previsto per sabato, ci sarà ancora qualche ora di sole e caldo, tanto che in Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34. Oltre al maltempo ci sarà un brusco e repentino calo delle temperature, in taluni casi anche superiore ai dieci gradi. Il Sud sarà coinvolto dal maltempo, sempre secondo le previsioni, a partire da sabato, giorno considerato da “bollino nero” per il traffico. tgcom24.mediaset.it