Il narcisismo dei fact-checkers

I fact-checker affermano di avere poteri speciali per discernere la verità, ma non lo fanno. Ed ora, una nuova indagine trova più casi in cui i cosiddetti ‘verificatori di fatti‘ hanno diffuso informazioni errate e poi hanno chiesto la censura. Perché? A causa del loro narcisimo.

di @PhoebeThinking e @shellenberger

https://public.substack.com

Il mese scorso, alcuni “esperti” hanno affermato che le notizie false sui disordini in Francia sono state un’ulteriore prova che la disinformazione è diffusa sulle piattaforme dei social media. “Questo video di diverse auto che cadono da un parcheggio multipiano”, ha twittato Shayan Sardarizadeh, un fact-checker di BBC Verify, “proviene dal set del film d’azione Fast & Furious 8 e non è correlato alle attuali rivolte francesi”.

Ma il controllo dei fatti non è stato certo un grande colpo giornalistico. L’account Twitter che ha pubblicato il tweet, @GoryPhoto, era chiaramente un account parodia. La biografia di GoryPhoto includeva anche il disclaimer “principalmente bugie e calunnie”.

Inoltre, il fact-checker di Twitter, Community Notes, aveva già contrassegnato il tweet “Fast and Furious” come falso sei ore prima che Sardarizadeh twittasse. “I lettori hanno aggiunto il contesto pensando che le persone avrebbero voluto conoscerlo”, si legge nelle note della community di Twitter. “Questa è una scena di Fast & Furious.”

Tuttavia, esperti e giornalisti del New York Times, AP e BBC avvertono che le notizie false viaggiano sei volte più velocemente delle notizie fattuali. “Sui social”, ha detto l’ex giornalista della CNN e premio Nobel Maria Ressa, in un recente vertice sulla disinformazione, “le bugie si diffondono più velocemente dei fatti, sei volte più velocemente”.

Ma l’idea che le notizie false viaggino sei volte più velocemente delle notizie fattuali è di per sé una notizia falsa. La fonte dell’affermazione, che i giornalisti ripetono spesso e non verificano mai i fatti, è uno studio del MIT su un numero esiguo di tweet, non articoli di notizie.

E i circa 126.000 tweet che i ricercatori del MIT hanno analizzato per riportare i risultati dello studio equivalgono al numero di tweet pubblicati oggi in soli 21 secondi. In altre parole, hanno generalizzato da 21 secondi di tweet a tutta Internet per fare la loro affermazione radicale.

Più pericolosamente, i fact-checkers diffondono disinformazione e richiedono la censura sulla base di tale disinformazione. Durante la pandemia, solo Facebook ha rimosso 20 milioni di post ed etichettato più di 190 milioni di reclami relativi a Covid-19, affidandosi alle organizzazioni approvate dall’International Fact-Checking Network (IFCN) per realizzare questa massiccia “moderazione dei contenuti”.

Recentemente, un altro gruppo, http://FactCheck.org ha affermato di aver sfatato l’idea che le balene franche del nord Atlantico siano minacciate dallo sviluppo dell’energia eolica lungo la costa orientale degli Stati Uniti. “Le agenzie e gli esperti federali affermano che non vi è alcun collegamento con le attività eoliche offshore, sebbene continuino a studiare i potenziali rischi”, hanno osservato.

Ma come hanno riportato sia Public che il Washington Post, i migliori scienziati del governo degli Stati Uniti hanno recentemente affermato che “il rilevamento, la costruzione e la gestione di progetti eolici industriali potrebbero danneggiare o uccidere le balene”.

Nel maggio 2022, uno di loro, Sean Hayes della National Oceanic and Atmospheric Administration, ha affermato che i progetti eolici “potrebbero avere effetti a livello di popolazione su una specie già in pericolo e stressata”. Per la cronaca: “effetti a livello di popolazione” include l’estinzione.

Ci sono molti casi di fact-checkers che diffondono disinformazione che poi si traduce in censura. Facebook ha censurato i post che sostenevano che il Covid-19 potesse provenire da un laboratorio. La scorsa settimana, Public ha documentato il ruolo svolto da Anthony Fauci nella creazione di scienza spazzatura per creare un falso debunking della fuga di notizie dal laboratorio, che la Casa Bianca e altri hanno utilizzato per giustificare la censura.

I fact-checkers sono stati così costretti a fare una serie imbarazzante di ritrattazioni. PolitiFact, il decano di tutte le organizzazioni di verifica dei fatti, è stato costretto nel 2021 a ritirare il suo falso debunking di un medico che affermava che il COVID-19 era un “virus artificiale creato in laboratorio”. E proprio la scorsa settimana, la BBC è stata costretta a ritirare la sua falsa affermazione secondo cui il politico britannico Nigel Farage non è stato perseguitato per motivi politici perché, come si è scoperto dopo, invece lo era.

Allo stesso modo, il presidente francese Emanuel Macron potrebbe aver diffuso disinformazione dopo che alcuni hanno riferito di aver chiesto la chiusura di Internet in risposta ai disordini. All’inizio, Snopes e altri fact-checkers hanno affermao che l’accusa era falsa. Ma poi, solo pochi giorni dopo, il Guardian ha riferito che Macron aveva effettivamente annunciato che “quando le cose sfuggono di mano, potremmo doverle regolamentare o tagliare [chiudere i social network]”.

Nonostante il terribile track record di fact-checkers che hanno sbagliato i fatti, diffuso disinformazione e richiesto la censura, l’industria del controllo dei fatti non ha mostrato rimorso, umiltà o consapevolezza di sé.

In tutto il mondo, i fact-checkers si impegnano in un controllo dei fatti parziale e richiedono la censura degli altri senza mostrare alcuna preoccupazione apparente che loro stessi possano essere colpevoli dell’esatta cosa per cui stanno criticando gli altri.

Perché? Si può fare qualcosa per rendere il controllo dei fatti più… fattuale? O il controllo dei fatti è destinato a essere parziale, ipocrita e autoritario?