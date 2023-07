Origine del Covid, Fauci e la scienza messa deliberatamente a tacere

Secondo uno dei più alti funzionari sanitari statunitensi, durante la pandemia, Anthony Fauci ha deliberatamente deciso di minimizzare i sospetti degli scienziati che il Covid-19 provenisse da un laboratorio. Lo ha fatto per proteggere la sua reputazione e deviare l’attenzione dalla rischiosa ricerca sul coronavirus che la sua agenzia aveva finanziato.

In un’intervista esclusiva, Robert Kadlec – ex assistente segretario presso il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti – ha detto al giornale Weekend Australian che, nei primi giorni della pandemia, lui, il dottor Fauci e il direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, hanno discusso privatamente su come “abbassare la temperatura” sulle accuse contro la Cina mentre stavano cercando di incoraggiare Pechino a cooperare e condividere un campione del virus.

Ma l’alto funzionario sanitario degli Stati Uniti – che ha lavorato per George W. Bush e Donald Trump ed ha continuato a guidare gli sforzi americani per sviluppare un vaccino contro Covid19 – ha detto che il dottor Fauci ha tenuto nascoste le preoccupazioni dei virologi su una fuga dal laboratorio da Wuhan.

Il Weekend australiano ha rivelato nel 2021 che il National Institutes of Health e altre agenzie statunitensi hanno finanziato 65 progetti scientifici presso l’Istituto di virologia di Wuhan negli ultimi dieci anni, molti dei quali coinvolgono ricerche rischiose sui coronavirus dei pipistrelli.

“La ricerca sui vaccini è stata la causa prossima’

Fino ad oggi, i commenti del dott. Kadlec danno la visione più vicina alla realtà su come il dott. Fauci – che ha guidato la politica sul coronavirus per due presidenti e ha influenzato l’approccio mondiale alla pandemia – ha gestito il legame tra Covid-19 e la Cina. Le sue dichiarazioni sono arrivate quando le indagini del Congresso degli Stati Uniti, nel mese scorso, hanno rivelato come gli scienziati hanno lavorato per mettere a tacere le preoccupazioni su una fuga di laboratorio.

“Penso che Tony Fauci stesse cercando di proteggere la sua istituzione e la sua reputazione dalla possibilità che la sua agenzia stesse finanziando i ricercatori dell’Istituto di virologia di Wuhan che, al di là della portata delle sovvenzioni ricevute dal National Institutes of Health, potrebbero aver lavorato con i ricercatori dell’Esercito di liberazione popolare sui vaccini contro il coronavirus”, ha detto Kadlec.

Questo era un rischio reputazionale per lui e il suo istituto e Fauci si schierò perciò con gli scienziati internazionali che credevano che accuse false o infondate potessero avere un effetto agghiacciante sulla collaborazione scientifica tra il mondo occidentale e la Cina.”

Kadlec, nella sua prima intervista ai media, ha aggiunto: “Pensiamo che la ricerca sui vaccini abbia portato alla pandemia – che la ricerca sui vaccini sia stata la causa prossima.”

In un’ammissione straordinaria, il dottor Kadlec ha detto che hanno deciso di cercare di incoraggiare un gruppo di importanti scienziati internazionali per calmare le speculazioni sulle origini del virus.

Gli scienziati hanno tenuto una telefonata il 1 ° febbraio 2020, in cui hanno discusso le preoccupazioni che la SARS-CoV-2 sembrava essere stata geneticamente modificata.

“Quando abbiamo parlato prima di quella chiamata, lui (Fauci) avrebbe solo cercato di vedere se poteva convincere gli scienziati a ”ridurre la temperatura”, abbassare la retorica.

“Abbassare la temperatura”

L’approccio personale del dr Kadlec è stato quello di chiedere all’Accademia Nazionale delle Scienze, alla fine di gennaio 2020, di esaminare formalmente la sequenza di SARS-CoV-2, per comprenderne l’origine. Ma pubblicamente, ha ritenuto che fosse importante raggiungere la cooperazione dalla Cina dal punto di vista della salute pubblica. Pechino non aveva ancora condiviso un campione del virus, fondamentale per lo sviluppo di un vaccino efficace.

“Per le indagini, abbiamo deciso di coinvolgere i nostri esperti nazionali, l’Accademia Nazionale delle Scienze, ma ci sarebbe voluto tempo per capire cosa stava succedendo. Stavamo cercando di impedire alla gente di dire che si trattava di un’arma biologica, quando in realtà non lo sapevamo. L’obiettivo era quello di evitare polemiche ed evitare la speculazione selvaggia su qualche arma biologica, che era già iniziata.”

Quella telefonata è avvenuta su istigazione del dottor Fauci dopo che aveva parlato con lo scienziato Kristian Andersen, il quale aveva espresso preoccupazione per il fatto che SARS-Cov-2 potesse essere stato geneticamente modificato, a causa delle sue caratteristiche insolite. In una e-mail, il dottor Andersen ha detto che “alcune delle caratteristiche (potenzialmente) sembrano ingegnerizzate” e diversi virologi leader “trovano il genoma incoerente con le aspettative della teoria evolutiva.”

Il dott. Kadlec ha detto che il dott. Fauci ha tenuto per se stesso questi sospetti, espressi privatamente dai migliori virologi, che il virus era stato progettato in un laboratorio.

La piena portata di questi sospetti è ora messa a nudo nelle e-mail citate in giudizio dal Congresso degli Stati Uniti e pubblicate nelle ultime settimane. In quelle e-mail, alcuni scienziati hanno discusso dello “spettacolo di merda” che si verificherebbe se qualcuno accusasse seriamente la Cina, anche accidentalmente, di aver iniziato la pandemia. Hanno anche discusso dell’impatto che tale accusa avrebbe sulla ricerca scientifica e sulle relazioni internazionali. Ma, pubblicamente, hanno insistito che la possibilità di una fuga involontaria di laboratorio era una cospirazione e hanno scritto un articolo pubblicato su Nature Medicine, che sosteneva che la SARS-Cov-2 era quasi certamente un virus naturale.

Kadlec riconosce il potere di quel documento, intitolato the Proximal Origins of SARS-CoV-2, nel quale si affermava uffcialmente che una fuga da laboratorio era una teoria della cospirazione.

“Il loro documento ha portato a gettare il dado per quella che sarebbe stata la risposta scientifica internazionale in futuro”, ha detto.

Kadlec ha accusato gli scienziati di avere programmi personali che potrebbero aver influenzato la loro decisione di scrivere un articolo che suggeriva che una fuga di laboratorio fosse una teoria del complotto. “La loro opinione iniziale era probabilmente ombreggiata dalle loro azioni professionali personali o dalla convinzione che ciò che stava accadendo negli Stati Uniti – dichiarazioni di leader politici – potesse essere problematico per le relazioni mondiali per la Cina, ma anche per i loro interessi professionali nella scienza”, ha detto.

Kadlec ha alluso all’atmosfera politica febbrile negli Stati Uniti sotto Trump come una probabile influenza sugli scienziati, anche se le dichiarazioni degli scienziati sono iniziate alla fine di gennaio, e l’ex presidente non ha fatto alcun commento pubblico su una potenziale origine di laboratorio del Covid-19 fino ad aprile.

Gli autori del documento Proximal Origins hanno sostenuto sui media e nelle audizioni del congresso che la successiva ricerca sui virus li aveva portati ad escludere i loro primi timori di una perdita di laboratorio – e a concludere invece che le origini del Covid-19 erano zoonotiche: cioè il virus era passato da animale a umano, forse attraverso un mercato umido di Wuhan.

Tuttavia, nuove e-mail e post sulla piattaforma di messaggistica Slack, che sono emersi nelle ultime settimane, indicano il momento in cui questo gruppo ha iniziato a distogliere l’attenzione del mondo dal laboratorio di Wuhan. Non erano passati mesi, o addirittura settimane, ma pochi giorni e ore dalla loro prima affermazione che il virus poteva contenere “impronte digitali” che lo collegavano all’Istituto di Virologia di Wuhan. Gli scienziati stanno ora affrontando accuse per aver intrapreso una campagna di sotterfugi che ha scosso Washington.

“Progetto per Covid-19”

Kadlec ha ora trascorso un anno e mezzo a studiare formalmente le origini della pandemia, mettendo insieme un team A e B per raccogliere prove rispettivamente per un’origine naturale e di laboratorio.

La ricerca Gain-of-function (guadagno di funzione) è stata vietata dall’amministrazione Obama, ma revocata durante l’era Trump. Il Dr Kadlec dice che “Francis Collins e Fauci avevano entrambi una visione del mondo simile, cioè che agli scienziati non dovrebbero essere poste restrizioni sulla ricerca”.

L’Istituto di virologia di Wuhan e l’Alleanza EcoHealth hanno elaborato una proposta di finanziamento per la ricerca sul coronavirus, che gli scienziati internazionali ora ritengono potrebbe essere il “progetto” del Covid-19. Il dott. Kadlec ha presieduto un comitato per autorizzare la possibilità di procedere all’acquisizione delle funzioni. La proposta dell’istituto di Wuhan, che ceercava finanziamenti, stava rimbalzando tra le agenzie governative statunitensi, ma non è mai passata attraverso il suo comitato. Ti mostra la fallibilità o la vulnerabilità del sistema di supervisione”, ha detto.

Il Dr Fauci ha negato che la sua agenzia abbia finanziato la ricerca sul guadagno di funzione, ma il dottor Kadlec ha detto che questo non era vero. “È evidente che la ricerca supportata dal NIH ha il potenziale per, e almeno un caso ha portato a un guadagno di funzione”, ha detto.

