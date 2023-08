Gemmato: ‘in arrivo il Fascicolo Sanitario Elettronico’

“Si tratta di un risultato atteso e un passo in avanti nella digitalizzazione dei dati sanitari”.

Questo il commento del Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato che ha presenziato questa mattina alla seduta straordinaria della Conferenza Stato Regioni.

“Ringrazio sentitamente il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli – ha detto il Sottosegretario Gemmato in chiusura della seduta – per aver portato nella conferenza odierna importanti provvedimenti, tra cui quello relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico che seguo da tempo e ritengo uno strumento fondamentale di sanità digitale, attraverso il quale i cittadini, così come i professionisti sanitari, potranno consultare i dati clinici, utili tra l’altro alle attività di diagnosi e cura, valutazione preventiva dell’appropriatezza prescrittiva e monitoraggio dell’aderenza alle terapie. Un obiettivo della misura 6 del PNRR – ha concluso – in grado di garantire una territorialità sanitaria ai cittadini e di colmare quel gap che esiste ancora tra Nord e Sud d’Italia”. (quotidianosanita.it)

“Con il parere favorevole delle Regioni, da oggi il #FascicoloSanitarioElettronico passa finalmente alla fase operativa.

Un risultato atteso e un passo in avanti nella digitalizzazione dei dati sanitari. Dotiamo i cittadini di uno strumento fondamentale di sanità digitale”. Lo scrive Gemmato su Twitter.