Marocco, re concede la grazia a più di 2000 condannati

In Marocco re Mohammed VI ha accordato la grazia a 2.052 condannati per crimini diversi in occasione della Festa del Trono.

La ricorrenza del 24mo l’anniversario della sua ascesa al soglio reale marocchino è stata “l’occasione per concedere clemenza a 1.769 detenuti di cui 1.632 sono tornati in libertà”. Nell’elenco dei graziati figura anche un condannato alla pena capitale che si è visto commutare la condanna a morte in ergastolo. tgcom24.mediaset.it